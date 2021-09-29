«Владимир Емельянов» в строю черноморцев

Бригада кораблей охраны водного района пополняется новыми тральщиками

6 сентября новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» под командованием капитан-лейтенанта Дениса Гайнутдинова завершил межфлотский переход и прибыл с Балтийского флота в пункт постоянного базирования – Севастополь. Экипаж встречали командир Крымской военно-морской базы (КВМБ) контр-адмирал Феликс Меньков, командир краснознаменной бригады кораблей охраны водного района (ОВР) капитан 1-го ранга Владимир Коробков, моряки и ветераны соединения, жены и дети моряков. Встречали с оркестром, хлебом-солью, жареным поросенком.

Командир КВМБ контр-адмирал Феликс Меньков, тепло поздравив моряков с успешным завершением государственных испытаний, межфлотского перехода, участием в главном военно-морском параде в северной столице России, сказал: «Ряды бригады кораблей ОВР пополнились еще одним новым кораблем. Последние годы это стало хорошей традицией. Новые корабли имеют хорошие ТТХ, большие возможности по выполнению стоящих перед ними задач. Переход прошел успешно, безаварийно, стал школой морской выучки. Отмечаю хорошую, слаженную работу походного штаба, командования корабля и всего экипажа. Корабль с достоинством представил Черноморский флот на Международном военно-морском салоне и на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге».

«Сегодня в истории краснознаменного соединения кораблей охраны водного района знаменательное событие: в пункт постоянного базирования, завершив межфлотский переход, прибыл второй корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», – отметил в своем выступлении командир бригады капитан 1-го ранга Владимир Коробков. – Благодаря усилиям и труду инженеров-кораблестроителей Средненевского завода удалось воплотить в жизнь современные конструкторские решения, уникальные тактические и специальные свойства».

“Корабли проекта 12700 «Александрит» имеют невидимый для магнитных взрывателей боеприпасов корпус из стеклопластика. Для поиска и уничтожения мин на борту находится система «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами”

Командир ПМО «Владимир Емельянов» капитан-лейтенант Денис Гайнутдинов поблагодарил балтийцев за радушие и помощь в освоении нового корабля и заверил командование бригады и базы, что экипаж приложит максимум сил для выполнения задач.

Корабль, обогнув Европу, пройдя несколько морей и часть Атлантического океана, оставил за кормой 5672 мили. А всего с учетом балтийских переходов, ходовых и государственных испытаний, участием в двух главных военно-морских парадах он отмерил уже около 15 тысяч миль.

«Экипаж нового тральщика хорошо сплаван, – отметил старший перехода капитан 2-го ранга Сергей Лахин, – и готов решать все поставленные задачи в зоне ответственности ЧФ». Примечательно, что Лахин уходил в поход командиром тактической группы морских тральщиков, а вернулся из дальнего похода уже начальником штаба краснознаменной бригады кораблей ОВР.

Вскоре флот пополнит еще один новый корабль противоминной обороны проекта 12700 – «Георгий Курбатов», который будет нести службу в 68-й бригаде кораблей охраны водного района. Корабль уже вошел в состав флота, торжественная церемония подъема военно-морского флага прошла 20 августа в Балтийске с участием недавнего замкомандующего ЧФ, а ныне начальника штаба Балтфлота вице-адмирала Сергея Липилина.

«Корабли проекта 12700 «Александрит» имеют невидимый для магнитных взрывателей боеприпасов корпус из стеклопластика, – рассказывает Коробков. – Для поиска и уничтожения мин на борту находится система «Диамант», которая включает в себя два легких катера, оснащенных специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания заграждений на большой дальности. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, что позволяет им спокойно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров».

За обнаружение глубоководных объектов отвечает интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В ее состав входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в большом радиусе. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

vpk-news.ru

После обнаружения опасных предметов в дело вступают подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит риск для личного состава к минимуму. С тральщиками хорошо взаимодействуют патрульные корабли проекта 22160 – к ним относятся черноморские «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин». Их специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз. Такие корабли могут брать на борт беспилотные летательные и подводные аппараты, а также один вертолет Ка-27, Ка-29 или Ка-52М.

Весной прошлого года в Средиземном море были впервые протестированы уникальные роботы-охотники. В ходе маневров «Иван Антонов» работал в паре с патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев». Тральщик обнаруживал и обезвреживал мины с помощью подводных беспилотников, а фрегат «Адмирал Григорович» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» форсировали район по протраленной полосе и уничтожали артиллерийским огнем макеты всплывших на поверхность мин. Все задачи были успешно выполнены.

Напомним, что экипаж «Ивана Антонова» недавно завершил переход из дальней морской зоны после выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки ВМФ России в Средиземном море в главную базу флота – Севастополь. В Средиземном море экипаж «Ивана Антонова» успешно выполнил поставленные задачи и принял участие в учениях в составе корабельной группировки.

В частности, моряки отработали комплекс задач по проведению противоминной разведки, преодолению минных заграждений и применению корабельного оружия при отражении авиаудара условного противника.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (900) за 28 сентября 2021 года