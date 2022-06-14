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В США рассказали о китайских самолетах «с российской ДНК»

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"Сиань" H-6 ВВС НОАК, касание ВПП на посадке. Фото Дениса Артушкевича
"Сиань" H-6 ВВС НОАК, касание ВПП на посадке. Фото Дениса Артушкевича.
Источник изображения: warspot.ru

Для полетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня Китай использует стратегические бомбардировщики Xian H-6. В публикации 19FortyFive рассказали о самолете «с российской ДНК», который основан на советском Ту-16.

19 мая бомбардировщик H-6 в сопровождении истребителей J-16 вошел в зону опознавания ПВО Тайваня. Отмечается, что подобные полеты H-6 и последующая реакция воздушного патруля Тайваня стали обычным явлением. Бомбардировщик H-6 может нести ядерное оружие.

Базовая версия самолета представляет собой лицензионную копию советского дальнего бомбардировщика Ту-16, который совершил первый полет в 1952 году. На основе H-6 разработали усовершенствованную версию H-6K.

«Эти бомбардировщики несут опасную полезную нагрузку, которая также может угрожать американским кораблям, включая авианосцы. Одной из таких ракет является YJ-12, которая при большом количестве пусков может подавить противовоздушную оборону Военно-морских сил США», — пишет издание.

Модернизированный H-6K отличается от прошлых версий увеличенным до 3500 километров боевым радиусом. Самолет получил новые двигатели WS-18, улучшенную авионику и радиолокационную станцию с пассивной фазированной антенной решеткой.

В мае в публикации 19FortyFive совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями назвали сигналом для Соединенных Штатов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
Xian H-6
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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