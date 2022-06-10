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Военное обозрение

Американское СМИ: До конца года в США могут закончиться собственные запасы «Стингеров» и «Джавелинов»

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Источник изображения: topwar.ru

До конца года в США могут закончиться собственные запасы «Стингеров» и «Джавелинов», которые Вашингтон активно поставляет Киеву. А форсировать их производство американский ОПК не в состоянии.

На эту тему рассуждают авторы статьи, опубликованной агентством Bloomberg.

Американское СМИ в качестве главной причины такой ситуации называет несовершенную систему логистики. Bloomberg считает неправильным, что поставки комплектующих для производства вооружений возложены на ограниченный круг поставщиков, тем более, что некоторые из них оказались ненадежными.

А из-за роста поставок Украине американских вооружений, значительную долю которых составляют ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, их запасы стремительно иссякают.

Источник изображения: topwar.ru

В агентстве предлагают властям США принять закон о бюджетном финансировании военных поставок, а также дать возможность Пентагону заключать с оборонными компаниями контракты на длительные сроки, чтобы они вкладывали полученные средства в расширение производственных мощностей. Другими словами, журналисты США требуют от правительства выделения дополнительных средств на военные нужды.

Похоже, они старательно лоббируют интересы американских оборонных компаний, для которых вооруженный конфликт на Украине является солидным источником прибыли. С начала военной спецоперации РФ на Украине объемы заказов для них стремительно возросли, что стало для ОПК Соединенных Штатов настоящим «джек-потом».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
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