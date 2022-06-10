Генерал Милли: Будет бесполезно бросить в бой наши РСЗО без применения системы обучения украинских военных

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В США после серии публикаций о том, что на Украине есть серьёзные проблемы со способностью ВСУ эффективно эксплуатировать прибывающую из-за рубежа натовскую военную технику, озаботились расширением программ по обучению украинских военнослужащих. Так, глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в Пентагоне разработают новый план по обучению украинского личного состава обращению с РСЗО, поставки которых запланированы американским военным ведомством.
План предусматривает подготовку нескольких взводов украинских ракетчиков «по ускоренной программе». Речь идёт об обучении основам эксплуатации РСЗО HIMARS, которые США намерены поставить на Украину в качестве очередного пакета военной помощи.
Генерал Милли:
При этом американский военачальник не уточнил, какое время регламентируется для подготовки украинских военнослужащих эксплуатации «Хаймарсов». В самих США существует несколько программ обучения в этом направлении. И минимальная по времени – 6 месяцев, причём для достаточно опытных военнослужащих. На Украине же хотят, чтобы программа не длилась дольше 2 недель. Если речь действительно идёт о 2-недельной подготовке, то в итоге это вполне может оказаться фикцией, при которой реальными операторами HIMARS окажутся натовские военные, «экстренно подписавшие контракт с ВСУ».