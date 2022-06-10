Генерал Милли: Будет бесполезно бросить в бой наши РСЗО без применения системы обучения украинских военных

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В США после серии публикаций о том, что на Украине есть серьёзные проблемы со способностью ВСУ эффективно эксплуатировать прибывающую из-за рубежа натовскую военную технику, озаботились расширением программ по обучению украинских военнослужащих. Так, глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в Пентагоне разработают новый план по обучению украинского личного состава обращению с РСЗО, поставки которых запланированы американским военным ведомством.

План предусматривает подготовку нескольких взводов украинских ракетчиков «по ускоренной программе». Речь идёт об обучении основам эксплуатации РСЗО HIMARS, которые США намерены поставить на Украину в качестве очередного пакета военной помощи.

Генерал Милли:

Для начала нужна рациональная и продуманная программа по подготовке их (украинцев) по нашему стандарту. Будет бесполезно бросить наши РСЗО в бой без применения такой системы обучения. После обучения они (украинцы) должны получить навыки использования наших систем как высокоточного оружия.

При этом американский военачальник не уточнил, какое время регламентируется для подготовки украинских военнослужащих эксплуатации «Хаймарсов». В самих США существует несколько программ обучения в этом направлении. И минимальная по времени – 6 месяцев, причём для достаточно опытных военнослужащих. На Украине же хотят, чтобы программа не длилась дольше 2 недель. Если речь действительно идёт о 2-недельной подготовке, то в итоге это вполне может оказаться фикцией, при которой реальными операторами HIMARS окажутся натовские военные, «экстренно подписавшие контракт с ВСУ».