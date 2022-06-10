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«Адмирал Кузнецов» выйдет из ремонта не ранее 2024 года

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Как сообщило 8 июня 2022 года информационное агентство ТАСС, тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 будет передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации после ремонта и модернизации не раньше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в новом сухом доке филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске, 01.06.2022 (с) Олег Филонок

"Передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, срок ремонта корабля пришлось снова сдвинуть на несколько месяцев из-за вскрытых в ходе работ дефектов.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее сообщалось, что ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в начале июня поставлен в модернизированный сухой док филиала "35-й СРЗ" центра судоремонта "Звездочка". При этом сроки сдачи корабля были сдвинуты на 2023 год.

Заместитель генерального директора по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев сообщал в интервью ТАСС, что ремонт с модернизацией крейсера завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту России. По его оценке, после обновления ВМФ получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом, который прослужит еще не менее 10-15 лет.

Со стороны bmpd напомним, что в апреле 2018 года Министерство обороны Российской Федерации заключило с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" с окончанием в 2021 году. С осени 2018 года крейсер находится в филиале "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Из-за затягивания работ, включая затягивание перестройки сухого дока на 35-м СРЗ, в мае 2021 года руководством ОСК новым сроком передачи корабля флоту после ремонта был назван конец 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
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