Американская компания получила заказ на бронеавтомобили BATT UMG для неназванной страны из Восточной Европы

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Американская компания The Armored Group (TAG) получила большой заказ на производство бронированных военных машин BATT UMG для одной из восточноевропейских стран, название которой не раскрывается. Предполагается, что заказ как-то связан с Украиной.

В сообщении компании говорится, что заказана партия из ста (100) бронеавтомобилей "для поддержки миссии вооруженных сил восточноевропейской страны" с первой поставкой в течение июня 2022 года. Стоимость контракта - 23,2 млн. долларов, другие параметры соглашения не раскрываются.

Эти транспортные средства имеют критически важное значение, поскольку мужчины и женщины в вооруженных силах защищают право определять будущее своей нации на своих условиях

- заявил исполнительный вице-президент TAG Бо Гейли.

По версии интернет-издания Army Recognition, вице-президент американской компании говорил о поставке бронемашин Киеву, поскольку ни одна страна Восточной Европы, кроме Украины, не ведет боевых действий на своей территории.

Бронеавтомобиль BATT UMG базируется на шасси Ford F550, относится к классу MRAP, предназначен для войск спецназа, пограничников, вооруженных сил и полиции. TAG выпускает данный бронеавтомобиль в нескольких версиях: автомобиль управления, медицинский эвакуатор, машина для перевозки десанта. Броневик в стандартной конфигурации вмещает 10 человек.Оснащен дизельным двигателем V8 с турбонаддувом в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уровень защиты B6/B7 - 7.62 x 51mm / M80 Nato Ball и 7.62 x 51mm с бронебойной пулей.