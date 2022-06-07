Спецпредставитель президента РФ призвал США воздержаться от кибератак на критическую инфраструктуру России, предупредил об отпоре

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова к выработке международно-правовых договоренностей для предотвращения кибервойны, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Мы продолжаем настаивать на безальтернативноcти мирного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и предотвращения конфликтов в этой сфере. Готовы к выработке соответствующих международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны", - говорится в комментарии Крутских, опубликованном в понедельник на сайте МИД России.

Он напомнил, что США заморозили все контакты с Россией по международной информационной безопасности. По словам спецпредставителя президента, число нападений с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличивается.