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Интерфакс-АВН

Спецпредставитель президента РФ призвал США воздержаться от кибератак на критическую инфраструктуру России, предупредил об отпоре

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Андрей Крутских
Андрей Крутских.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова к выработке международно-правовых договоренностей для предотвращения кибервойны, заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Мы продолжаем настаивать на безальтернативноcти мирного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и предотвращения конфликтов в этой сфере. Готовы к выработке соответствующих международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны", - говорится в комментарии Крутских, опубликованном в понедельник на сайте МИД России.

Он напомнил, что США заморозили все контакты с Россией по международной информационной безопасности. По словам спецпредставителя президента, число нападений с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличивается.

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Страны
Россия
США
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