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Российский танкист рассказал об особенностях применения Т-80БВМ

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Модернизированный танк Т-80БВМ Вооруженных Сил России. Киевская область, 07.03.2022
Модернизированный танк Т-80БВМ Вооруженных Сил России. Киевская область, 07.03.2022.
Источник изображения: кадр из видео телеканала "Звезда"

Танкист, принимающий участие в СВО на Украине, рассказал об особенностях применения задействованных Россией в ходе спецоперации модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «ПТСР Team Community».

Т-80БВМ получил газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 80 километров в час. Также танк оснащен комплексом противотанкового вооружения «Рефлекс».

«Никаких нареканий по надежности машин не было, выдерживали больше, чем должны были. Движение на Т-80 БВМ намного тише и плавное, что и давало возможность проводить молниеносные атаки. Основной недостаток машины — это устаревший тепловизионный прицел, на котором любой террикон "фонил", и большой расход топлива», — приводит слова танкиста канал.

По его словам, в ходе выполнения задач танкисты чаще всего применяют оперенные бронебойные подкалиберные снаряды «Манго».

Танкист отметил, что динамическая защита и экраны танка обеспечивают стойкость к применяемым противником боеприпасам. Он добавил, что защищенность также обеспечивают дополнительные тканевые экраны.

В апреле «Российская газета» сообщила, что в районе проведения спецоперации заметили Т-80БВ с дополнительной защитой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Манго
Т-80
Т-80БВМ
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