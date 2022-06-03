Германия и Великобритания планируют передачу Украине ракетных комплексов MLRS

Вслед за объявленным Соединенными Штатами 1 июня 2022 года решением о передаче в качестве военной помощи Украине наземных ракетных комплексов М142 HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, стало известно о намерениях Германии и Великобритании передать Украине из наличия своих вооруженных сил модернизированные ракетные комплексы (реактивные системы залпового огня) американского производства М270 MLRS, также способные применять ракеты GMLRS.

Боевая машина ракетного комплекса MARS II (модернизированного варианта M270 MLRS) германской армии ведет огонь неуправляемыми ракетами немецкой разработки с кассетной боевой частью с противотанковыми минами АТ2 (с) Marco Dorow / Бундесвер

Немецкая газета "Der Tagesspiegel" со ссылкой на германские правительственные круги 1 июня сообщила, что правительство Германии намерено передать Украине четыре ракетных комплекса MARS II - это немецкое обозначение модернизированной американской РСЗО М270 MLRS с возможностью применения управляемых ракет M31 GMLRS. Комплексы MARS II должны быть переданы германской компанией Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), при этом соответствующая договоренность с США "была достигнута в кратчайшие сроки". Поставка комплексов Украине ожидается к концу июня.

Укажем, что с 2011 по 2022 годы компанией KMW в вариант MARS II были модернизированы 40 из ранее полученных Бундесвером 158 боевых машин РСЗО М270 MLRS (немецкое обозначение Mittleres Artillerieraketensystem - MARS). Боевая машина MARS II (LRU) при модернизации оснащается новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space и позволяющей стрелять управляемыми ракетами семейства GMLRS. Судя по всему, Украине должны быть переданы последние четыре завершившие модернизацию до уровня MARS II боевые машины, еще находящиеся на KMW.

Особенностью MARS II является использование сейчас в ее составе, помимо имеющихся на вооружении Бундесвера американских управляемых ракет М31 и М31А1 GMLRS с моноблочными боевыми частями, также ракет германского производства с кассетной боевой частью в виде 28 противотанковых мин АТ2.

В свою очередь, как сообщают американские и британские СМИ, Великобритания обратилась к США с запросом о разрешении передачи Украине модернизированных ракетных комплексов М270В1 MLRS американского производства из наличия британских вооруженных сил. Если это разрешение будет получено (в чем нет сомнений), то Великобритания, как заявляется станет первой страной, фактически передающей Украине РСЗО американского производства (то есть их передача планируется раньше, чем со стороны США и Германии). Британская армия сейчас имеет на вооружении 44 боевые машины комплекса М270В1 MLRS, представляющих собой аналог американского модернизированного варианта М270А1 c установкой новой системы управления огнем IFCS (Improved Fire Control System), позволяющей использовать высокоточные ракеты, но с улучшенной, по сравнению с американским образцом броневой и противоминной защитой. С начала 2022 года была начата рассчитанная на четыре года новая програма модернизации 44 британских боевых машин М270В1 MLRS. предуматривающая установку новой бронекабины, замену гусениц и модернизацию системы управления огнем для применения ракет GMLRS-ER и PrSM.

Боевая машина ракетного комплекса MARS II (модернизированного варианта M270 MLRS) германской армии осуществляет запуск управляемой ракеты М31 GMLRS американского производства (с) Mario Bähr / Бундесвер

Боевая машина модернизированного ракетного комплекса M270В1 MLRS британской армии (с) министерство обороны Великобритании