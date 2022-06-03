США поставят Украине ракетные комплексы HIMARS

1 июня 2022 года президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Согласно сообщению министерства обороны США, объем нового пакета составляет 700 млн долл. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигает 4,6 млрд долл. Наиболее значимым элементом нового пакета военной помощи Украине станет предоставление наземных ракетных комплексов М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) с высокоточными ракетами GMLRS, чего давно уже добивалась украинская сторона.

Боевая машина М142 ракетной системы HIMARS морской пехоты США производит стрельбу практическими ракетами на полигоне Кэмп-Лэджен (Северная Каролина), 04.04.2022 (с) министерство обороны США

В заявлении президента США Байдена говорится:

"Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, мужественно сражаясь, чтобы защитить свою страну и свою демократию от русской агрессии. Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и продолжать предоставлять Украине оружие и технику для самообороны.

Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое она так эффективно использует для отражения атак России. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами тактической дальности [battlefield munitions - подчеркнуто - bmpd], для защиты своей территории от наступления русских. Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь Украине в ее борьбе за свободу".

Согласно пресс-релизам министерства обороны США, в поставку по указанному новому пакету войдут:

- четыре боевые машины ракетного комплекса HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS;

- пять РЛС обнаружения артиллерийских позиций;

- две РЛС обнаружения воздушных целей;

- 50 пусковых установок и 6000 противотанковых управляемых ракет противотанкового ракетного комплекса Javelin;

- 6000 единиц противотанковых средств (вероятно, имеются в виду одноразовые ручные противотанковые гранатометы М72 LAW);

- 15000 артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- четыре вертолета Ми-17;

- 15 "тактических машин" (возможно, имеются в виду бронированные машины JLTV);

- запасные части и прочее имущество.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Х. Каль заявил, что "для обеспечения максимально быстрой доставки комплексов HIMARS на Украину, министерство обороны предварительно перебросило эти комплексы в Европу в ожидании решения президента относительно утверждения их передачи Украине". По заявлению Каля, перед передачей комплексов США проведут обучение украинского личного состава для них, и что это "займет около трех недель".

Со стороны bmpd укажем, что при объявлении решения о поставке комплексов HIMARS Украине американские представители делают особый акцент на том, что комплексы передаются только с "тактическими ракетами" GMLRS, а оперативно-тактические ракеты ATACMS не передаются. Это объясняется озабоченностью американского правительства возможностью использования таких ракет вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории Российской Федерации, что может "вызвать эскалацию". Тем не менее, как представляется, данное решение является временным, и ракеты ATACMS будут рано или поздно переданы Украине, вместе с дополнительными комплексами HIMARS.