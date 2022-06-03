Великобритания вслед за США объявила о поставках на Украину дальнобойных РСЗО MLRS M270

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Решение Байдена поставить на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS открыло такую возможность и для других западных стран, ожидавших только отмашки Вашингтона. Вслед за США об отправке Киеву систем залпового огня заявила и Великобритания.

Лондон объявил о поставке на Украину реактивных систем залпового огня MLRS M270, сообщив, что согласовал это решение с американцами. Консультации на эту тему прошли накануне и завершились к полному удовлетворению обеих сторон, британцы получили официальное разрешение на реэкспорт РСЗО. Причем в Лондоне не требуют от Киева не применять дальнобойные системы по российской территории, а наоборот, выступают за это, заявляя, что Украина "имеет полное право" наносить удары по военной инфраструктуре России.

Как отметил британский министр обороны Бен Уоллес, планируемые к поставке РСЗО должны помочь "украинским друзьям" оградить себя от "жестокого применения" российскими войсками дальнобойной артиллерии. Уоллес назвал российскую армию "путинскими войсками" и заявил, что Россия применяет артиллерию "без разбора", сравнивая украинские города с землей.

Великобритания выступает на стороне Украины и играет ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны

- добавил он.

В британском Минобороны уже анонсировали обучение украинских военнослужащих применению РСЗО MLRS M270, подготовка будет проводиться на территории Великобритании.

Какое количество РСЗО поставит Британия на Украину и в какие сроки, пока неизвестно, но это будут не десятки установок. Например, США на первом этапе отправляют Киеву всего четыре установки РСЗО HIMARS, да еще и с условием, чтобы они ни в коем случае не попали в руки российской армии.