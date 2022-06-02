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ТАСС

Командующий СФ: подлодки "Борей" составят основу морских СЯС в ближайшие 30-40 лет

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») во время первого испытательного выхода в Белое море. Май 2021 года
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») во время первого испытательного выхода в Белое море. Май 2021 года.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Кулешов

В настоящий момент они включают семь подводных лодок стратегического назначения

СЕВЕРОМОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Подводные крейсеры проекта "Борей" в ближайшие десятилетия будут основой морских стратегических ядерных сил (СЯС). Об этом сообщил в среду командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев.

"Концепцией и планом строительства и развития Военно-морского флота до 2033 года, а также в рамках договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки "О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" предусмотрено, что в ближайшие 30-40 лет основу морских стратегических ядерных сил будут составлять "Бореи", - заявил Моисеев.

В настоящий момент они включают семь подводных лодок стратегического назначения: атомные подводные крейсеры проекта 667БДРМ ("Дельфин") и проектов 955 ("Борей") и 955А ("Борей-А").

При этом, по словам командующего, морские силы общего назначения флота будут представлять многоцелевые корабли и подводные лодки пяти-шести проектов, в основном носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового. "При этом основу подводных сил будут составлять подводные лодки проектов 885М, ("Ясень-М") 636.3 и 677, а надводных - фрегаты первого ранга проекта 22350 типа "Адмирал Горшков", - добавил он.

Сейчас они представлены тремя объединениями и соединением флотского подчинения (43-я дивизия ракетных кораблей). Они выполняют задачи боевой службы, боевого дежурства, защите и охране государственной границы в подводной среде и в воздушном пространстве в зоне ответственности флота.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
636.3
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
СФ
Ядерный щит
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