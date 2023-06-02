Северный флот России отмечает 290-ю годовщину со дня создания

Находящийся в стадии достройки на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" с заводским номером 923, который, видимо, получит первые дизель-газотурбинные агрегаты М55Р полностью российского производства. Санкт-Петербург, 12.11.2020.

Вскоре его корабельный состав пополнит новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) Северный флот отмечает в четверг 290-ю годовщину со дня создания. В ближайшее время самый крупный флот России станет еще мощнее - его корабельный состав пополнит новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В 2024 году в боевой строй вернутся завершающие модернизацию тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Северный флот - единственное объединение, обладающее уникальными кораблями океанской зоны, - тяжелым авианесущим крейсером проекта 1143.5 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелым атомным ракетным крейсером проекта 1144.2 "Петр Великий". Авианосец вернется в боевой строй в следующем году после завершения ремонта и модернизации на судоверфи "Севмаш". В 2024 году флот усилит тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов", который также завершает капитальный ремонт и глубокую модернизацию на заводе в Северодвинске.

По данным Минобороны РФ, в ближайшее время завершит испытания и войдет в боевой состав флота носитель гиперзвукового оружия морского базирования - фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко", построенный на Северной верфи. Сегодня североморцы обладают двумя единицами этого проекта - фрегатами "Адмирал флота Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил журналистам, что к 2033 году основу сил общего назначения флота составят носители высокоточного оружия большой дальности, в том числе и гиперзвукового оружия - фрегаты проекта 22350.

Северный флот обладает мощными подводными силами, в состав которых входят 7 подводных лодок стратегического назначения: атомоходы проекта 667БДРМ "Дельфин", проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А". Именно "Бореи", по словам адмирала Моисеева, в ближайшие десятилетия будут основой морских стратегических ядерных сил. Сегодня на флоте они представлены головным крейсером "Юрий Долгорукий" и модернизированным ракетоносцем "Князь Владимир". В дальнейшем к ним присоединятся строящиеся на судоверфи "Севмаш" атомоходы "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".

Основу подводных сил общего назначения Северного флота в дальнейшем будут составлять атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" и дизель-электрические проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". Североморские "Ясени" представлены головным кораблем проекта 885 "Северодвинск" и построенным по модернизированному проекту 885М атомоходом "Казань". Уже в следующем году их усилят "Архангельск", а затем - "Ульяновск" и "Воронеж". Минобороны РФ подписало также контракты на строительство шести субмарин. На "Адмиралтейских верфях" построят для североморских моряков-подводников три лодки проекта 636.3 и три проекта 677 - "Великие Луки", "Вологда" и "Ярославль".

День Северного флота был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Феликса Громова от 15 июля 1996 года. Приказом главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года было определено, что Северный флот был образован в 1733 году. За основу был взят период создания военного порта в Архангельске и постройки эскадры кораблей, зоной ответственности которой были Белое и Баренцево моря.