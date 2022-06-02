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В России оценили защищенные мешками украинские бронеавтомобили

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Украина получила британские тяжелые бронеавтомобили Wolfhound. Машины оснащены открытой грузовой платформой, которую защитили мешками с песком. В публикации «Российской газеты» оценили эффективность применения Wolfhound.



На ролике, демонстрирующем учения на полигоне, заметили бронеавтомобиль Wolfhound. Отмечается, что машину используют в качестве бронетранспортера (БТР). Десант разместили в кузове, который защитили мешками с песком.

Мешками заполнили пространство между грузовой платформой и решетчатыми экранами, которые обеспечивают защиту от реактивных гранат. Также бронирование машины позволяет выдерживать попадание пуль калибра 12,7 миллиметра.

Wolfhound стал развитием бронеавтомобиля Mastiff, который разработали на базе американской машины Cougar. Первые бронеавтомобили поступили на вооружение в 2010 году. В арсенал Wolfhound входит пулемет калибра 12,7 миллиметра.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что один из бронетранспортеров Bushmaster, которые Австралия отправила на Украину, нашли сгоревшим в Донбассе. Об отправке этих машин стало известно в апреле. Бронетранспортеры получили дистанционно управляемые боевые модули с автоматическими гранатометами Mark 19.

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Австpалия
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США
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Продукция
Mk.19
Проекты
Военные учения
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