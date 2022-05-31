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Отправленный Украине из Австралии бронетранспортер нашли сгоревшим в Донбассе

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Бронетранспортер Bushmaster ВСУ, уничтоженный на Украине
Бронетранспортер Bushmaster ВСУ, уничтоженный на Украине.
Источник изображения: i.dailymail.co.uk

Один из 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые были отправлены на Украину австралийскими властями, нашли сгоревшим в Донбассе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные портала Ukraine Weapons Tracker.

Уточняется, что БТР был обнаружен «между Донецком и Луганском». На опубликованных кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения и почти полностью выгорела. О судьбе военных, передвигавшихся на данном бронетранспортере, не сообщается.

По информации Ukraine Weapons Tracker, БТР был уничтожен в результате удара российских военных. Другие подробности не приводятся.

Как отмечает Daily Mail, это первый подтвержденный случай уничтожения переданных Киеву в апреле австралийских Bushmaster.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили из Австралии бронетранспортеры, стало известно 29 апреля. Отмечалось, что машины оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями с автоматическими гранатометами Mark 19 калибра 40 миллиметров. Перед отправкой БТР были перекрашены в оливково-зеленый цвет, кроме того, на них были нанесены изображения украинского флага.

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Страны
Австpалия
Россия
Украина
Продукция
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