На заседании Военного совета ВМФ подведены итоги зимнего периода обучения и определены задачи на летний период

ЦАМТО, 1 июня. В Адмиралтействе под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялось заседание Военного совета ВМФ.

На заседании были подведены итоги боевой подготовки ВМФ в зимнем периоде обучения и поставлены задачи на летний период обучения 2022 учебного года.

Как было отмечено на заседании, за зимний период обучения в ВМФ выполнено более 2000 боевых упражнений, наплаванность надводных кораблей составила более 8000 суток. Наплаванность подводных лодок – более 1500 суток, а налет Морской авиации – более 17000 часов.

На высоком уровне были выполнены задачи командно-штабных учений сил Военно-морского флота с отработкой практических действий по созданию и поддерживанию функционирования зон ограничения доступа в условиях возникновения кризисных ситуаций в различных районах Мирового океана. При этом было задействовано свыше 100 кораблей, катеров и подводных лодок, около 50 судов обеспечения, более 40 воздушных судов и 10 береговых ракетных комплексов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также выполнено свыше 200 боевых упражнений с практическим применением оружия. В ходе учений продемонстрирована высокая выучка личного состава, подтверждена способность ВМФ решать задачи в любых условиях обстановки.

В ходе отработки практических действий под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ силы Северного и Черноморского флотов приняли участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации с успешным выполнением шести ракетных пусков практическими баллистическими крылатыми ракетами морского базирования.

Также впервые в практике подготовки сил ВМФ успешно выполнена стрельба фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с применением гиперзвуковых ракет "Циркон".

Главное командования ВМФ России в зимнем периоде обучения уделяло повышенное внимание эффективности подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок в учебных центрах ВМФ. Многолетний опыт подготовки кадров в стенах Учебных центров играет важнейшую роль при формировании слаженных и эффективных подразделений для подводных сил ВМФ России. Подготовка велась по обновленным программам, учитывающим самые современные требования, предъявляемые к применению сил ВМФ в море, а также активное оснащение Военно-морского флота новыми образцами вооружения и техники. В частности, в зимнем периоде обучения в учебных центрах ВМФ было подготовлено свыше 10 экипажей атомных и неатомных подводных лодок, велась активная подготовка и экипажей надводных кораблей в Объединенном учебном центре ВМФ.

Важнейшую задачу в зимнем периоде обучения выполнял и Учебный центр Морской пехоты ВМФ, где была завершена подготовка около 150 военнослужащих по программам подготовки для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях Военно-морского флота, выполняющих задачи в Мировом океане.

В зимнем периоде обучения велась работа по совершенствованию подготовки службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ к выполнению задач по предназначению. Так, к ведению поисково-спасательных действий подготовлено более 100 судов и свыше 10 спасательных отрядов.

В частях Морской авиации флотов подготовлено свыше 50 экипажей к действиям одиночно и в составе тактических групп.

Определяя задачи на летний период обучения, главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов отметил, что "в настоящее время Военно-морской флот выполняет важнейшую роль по обеспечению военно-морского присутствия России в Мировом океане и гарантирует обеспечение безопасности страны с морских и океанских направлений. Поэтому будет продолжена активная работа по повышению качественных параметров плановой боевой подготовки надводных кораблей и судов, подводных сил, береговых войск и Морской авиации Военно-морского флота. Особое внимание будет уделено реализации государственного оборонного заказа в части сервисного обслуживания, ремонта и строительства кораблей и судов ВМФ, поддержание в исправном состоянии и эксплуатация вооружения, военной и специальной техники. Отдельные усилия будут направлены на подготовку сил к участию в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, участию в международном военно-техническом форме "Армия-2022", а также подготовку сил к проведению международных конкурсов в рамках "Армейских международных игр-2022", а именно – "Кубок моря", "Морской десант", "Глубина", а также двух новых конкурсах среди подразделений ВМФ России "Морской бриз" и "Труженик моря".

"В летнем периоде обучения необходимо на высоком уровне эффективности организовать проведение традиционных состязаний на приз Главнокомандующего Военно-морским флотом в первенстве кораблей, экипажей тактических групп по тактике действия сил и применению оружия, а также продолжить развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.