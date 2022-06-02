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Британия модернизирует ракеты «Томагавк»

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Источник изображения: topwar.ru

Подводные лодки Королевского военно-морского флота (ВМФ) Британии оснастят модернизированными ракетами с увеличенной дальностью. Британская сторона заключила контракт с правительством США на модернизацию крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») до уровня Block V, сообщает UK Defence Journal.

Соответствующий пресс-релиз появился на сайте британского правительства. На модернизацию ракет подводного базирования потратят 265 миллионов фунтов стерлингов. Усовершенствованная ракета отличается увеличенной дальностью и повышенной защищенностью от внешних угроз.

Ракета, которую получат атомные подводные лодки типа Astute, сможет поражать цели на дальности до 1600 километров. Модернизированные ракеты могут поставить в середине этого десятилетия.

Базовую версию ракеты Tomahawk приняли на вооружение в 1983 году. В семейство американских боеприпасов входят крылатые ракеты надводного, подводного, сухопутного и воздушного базирования.

Ранее в публикации 19FortyFive ракету Tomahawk Block V включили в список оружия, которое может «победить» Россию.

В апреле обозреватель The National Interest Крис Осборн сравнил российскую ракету «Калибр» с американским «Томагавком».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Astute АПЛ
Калибр КР
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