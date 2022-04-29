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В США сравнили «Калибр» с американским «Томагавком»

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Американская крылатая ракета "Томагавк"
Американская крылатая ракета "Томагавк".
Источник изображения: © East News / Everett Collection

В России работают над модернизированной версией крылатой ракеты большой дальности «Калибр». В США сравнили ракету с американским боеприпасом BGM-109 Tomahawk («Томагавк») «Калибр» останется угрозой для НАТО, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» работает над улучшенной версией ракеты «Калибр». Осборн отмечает, что дальность российской ракеты позволяет сравнивать ее с американскими ракетами BGM-109 Tomahawk. По его мнению, пока не ясно, сможет ли «Калибр» превзойти усовершенствованные ракеты «Томагавк».

Он отметил, что ракеты Tomahawk Block IV Военно-морских сил (ВМС) США используют двухсторонний канал передачи данных, который позволяет корректировать курс в полете. Также «Томагавк» может оставаться в заданном районе до подтверждения данных о цели.

«Русские сообщили мало подробностей, но разумно предположить, что "Калибр" будет оставаться угрозой для НАТО еще долгие годы», — отметил Осборн.

В апреле генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что компания работает над повышением эффективности боевого применения ракет «Калибр».

Ранее в том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о внедрении новых систем связи, которые позволили ускорить доведение целеуказания до ракет «Калибр».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Калибр КР
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