Наведение «Калибров» и «Кинжалов» ускорили

Внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» в десятки раз. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Он отметил, что развитие системы связи Вооруженных Сил России идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий. В их число входят элементы искусственного интеллекта.

«Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал"», — сообщил министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России. По его словам, военные апробировали новые способы организации связи, которые позволяют обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.

Ранее подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря.

В феврале Министерство обороны показало видео пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» с борта истребителя-перехватчика МиГ-31К.