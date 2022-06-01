"Российские космические системы" сообщили о создании новой цифровой платформы для высокотехнологичного производства

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Российские космические системы" создали и запатентовали цифровую платформу для управления высотехнологичным производством, сообщает пресс-служба РКС.

""Цифровой двойник" спланирует работу предприятия на основе сделанных с помощью искусственного интеллекта оценок времени, сроков, технических характеристик и себестоимости производства будущих изделий", - сказано в пресс-релизе, распространенном во вторник.

В сообщении приводятся слова директора по программно-целевому планированию РКС Елены Асановой, которая отметила, что передовые технологии создания продукции и координации производства, их интеграция в информационно-технологической концепции увеличивают гибкость бизнес-моделей.

"Сокращаются сроки выполнения заказов, обеспечивается встроенное качество продукции на этапах жизненного цикла, растёт эффективность, снижаются издержки - так создаются условия для успешной работы", - сказала Асанова.

По словам главного специалиста отдела реализации проектов, адаптации и социальных программ РКС Геннадия Ревякова, на которого ссылается пресс-служба, новая технология значительно повысит эффективность работы конструкторов, разработчиков, технологов и управленцев.

"Цифровой двойник" обеспечит мониторинг каждой отдельной производственной операции с текущим анализом соответствия "заданных" показателей с "фактическими", - сказал Ревяков.