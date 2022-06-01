Планы канцлера ФРГ Шольца по созданию самой большой армии в Европе прокомментировал Рогозин

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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился с немецкими СМИ планами о создании самой большой армии на европейском континенте среди стран-членов НАТО. По мнению Шольца, это необходимо для «укрепления безопасности ФРГ и ее союзников».

Сейчас самые крупные вооруженные силы среди членов Североатлантического альянса у США — в составе американской армии насчитывается 1,35 миллиона военнослужащих. Следом идет Турция (439 тысяч) и Франция (207 тысяч). Бундесвер находится на четвертом месте, здесь на действующей службе насчитывается 185 тысяч человек. Таким образом, чтобы обогнать Турцию, немцам необходимо поставить под ружье ещё не менее 300 тыс. человек.

Милитаристские планы Шольца в своем телеграм-канале прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, напомнив канцлеру о судьбе его воинственных предков, мечтавших покорить не только Европу, но и нашу страну.

Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк

— написал Рогозин, для пущей наглядности приложив к посту кадры кинохроники с тысячами немецких военнопленных, уныло бредущих по улицам Москвы под конвоем бойцов Красной Армии.

В этом же интервью, помимо планов нарастить мощь бундесвера, канцлер ФРГ посетовал на критику, которая звучит как от руководства некоторых западных стран, так и в самой Германии, на тему слишком слабой военной помощи Украине.

Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений. Эти заказы выполняются

— попытался оправдаться Шольц, имея в виду поставки Киеву тяжелого вооружения, которое в данный момент изготавливается на предприятиях немецкого ВПК.

В конце интервью канцлер объяснил, что основным сдерживающим фактором для наращивания помощи Украине и довооружения собственной армии является то, что бундесвер «структурно недофинансирован с 2010 года».

Однако теперь, благодаря созданию специального фонда в размере €100 млрд, ситуация должна измениться,

— подытожил Шольц.