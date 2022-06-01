«Роскосмос» немедленно подготовит НЭМ к запуску

«Роскосмос» начнет готовить к запуску Научно-энергетический модуль (НЭМ) до утверждения эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно», — заявил глава госкорпорации.

По его словам, «по научно-энергетическому модулю мы договорились [с российским правительством], так что не будем ждать окончания эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции».

Гендиректор уточнил, что НЭМ находится в высокой степени готовности, и его в 2024-2025 годах можно было бы отправить на Международную космическую станцию (МКС), чего Россия делать не собирается.

В мае Рогозин заявил, что РОСС будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой.

В апреле глава госкорпорации сообщил, что правительство России приняло решение по поводу будущего программы МКС, однако пока оно публично не будет озвучено.