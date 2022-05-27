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Рогозин рассказал о создании РОСС

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Д.Рогозин
Д.Рогозин.
Источник изображения: militarynews.ru

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет автоматической и получит возможность наблюдать за всей планетой. Об этом по итогам совместного заседания Совета Российской академии наук (РАН) по космосу и президиума Научно-технического совета «Роскосмоса» в своем Telegram-канале рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов», — заявил он.

Рогозин допустил, что новая станция может получить название НовоРОСС. «Кстати, а почему не назвать ее НовоРОСС?» — задался вопросом менеджер.

В мае ТАСС сообщил, что «Роскосмос» и Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» заключили контракт на создание эскизного проекта РОСС.

В апреле Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что правительство России приняло решение по поводу будущего программы Международной космической станции (МКС), о чем «в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров».

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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