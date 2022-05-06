«Роскосмос» и «Энергия» заключили контракт на проект РОСС

«Роскосмос» и Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» заключили контракт на создание эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщает ТАСС.

«Головной исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции"», — говорится в материалах на сайте госзакупок.

Соответствующие работы должны быть завершены 31 марта 2024 года. Работы по контракту оцениваются в 2,69 миллиарда рублей.

Как сообщили ТАСС в «Энергии», эскизное проектирование РОСС уже ведется. По словам гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, работы будут вестись в два этапа.

«Основное назначение станции — обеспечение целевого использования орбитальной пилотируемой инфраструктуры нового поколения на орбите, обеспечивающей реализацию национальных интересов РФ в области пилотируемой деятельности, развития науки и экономики», — отметил глава «Роскосмоса».

В апреле заместитель генерального конструктора по электрическим системам Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Александр Митькин заявил, что запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25» с космодрома Восточный запланирован на август.