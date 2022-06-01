"Красмаш" привлекает кредит ПСБ на 5,2 млрд руб. для рефинансирования обязательств перед Сбербанком

Красноярск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш") привлекает в Промсвязьбанке кредитную линию в размере 5,2 млрд рублей, следует из материалов с сайта госзакупок.

Согласно документации, средства привлекаются в рамках закупки у единственного поставщика для рефинансирования кредита, оформленного в Сбербанке. Цена договора составляет 472,9 млн рублей.

Кредит предоставляется до апреля 2023 года. Фиксированная процентная ставка по договору с Промсвязьбанком составит 10% годовых. По кредиту Сбербанка она равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1,6 п.п.