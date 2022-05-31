Удар российской артиллерии по территории ССЗ «Океан» в Николаеве привёл к большим потерям бронетехники ВСУ

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Николаевская группировка ВСУ понесла большие потери в бронетехнике, причем не на поле боя при попытке атаки, а находящейся в резерве. Как сообщает Минобороны РФ, по цели отработали российские артиллеристы.

Согласно новой сводке от военного ведомства, в течение прошедших суток российская артиллерия нанесла удар по территории судостроительного завода "Океан", находящегося в Николаеве. В результате удара по одному из ангаров завода были уничтожены более 15 единиц бронетехники ВСУ, включая танки и БМП, а также 5 артиллерийских орудий. Вся эта техника хранилась на предприятии в качестве резервной. Хотя Минобороны не дает подробностей, вероятней всего речь идет о работе реактивной артиллерии, т.е. РСЗО, скорей всего большого калибра.

Также артиллерия при поддержке ракетных войск наносила удары по всей линии соприкосновения, за сутки уничтожив 62 пункта управления, в том числе командный пункт оперативного командования "Юг" в Новом Буге, о чем уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов. Кроме того уничтожены четыре РСЗО БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.

Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Оперативно-тактическая и армейская - три пункта управления, 67 районов сосредоточения противника, до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе 15 беспилотников различного назначения и перехвачено 9 реактивных боеприпасов РСЗО "Смерч".