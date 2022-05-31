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Российских «Терминаторов» запечатлели во время боя

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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» задействовали в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Telegram-канал Dambiev опубликовал фотографии, демонстрирующие применение машин во время боя, пишет «Российская газета».

Отмечается, что это первые фотографии БМПТ, сделанные не на марше, а во время боя. Машины на снимках обеспечивают прикрытие танков в районе Северодонецка.

«Терминатор» предназначен для действий в составе танковых формирований. Целью БМПТ являются противотанковые средства, бронетехника и укрепления противника. В 2018 году машину приняли на вооружение российской армии.

В основе БМПТ лежит шасси танка Т-90А. Машина получила две пушки 2А42, спаренный пулемет, два гранатомета и комплекс управляемого вооружения с четырьмя сверхзвуковыми ракетами.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, демонстрирующее БМПТ на территории Донбасса.

В декабре 2021 года командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округе появилась первая штатная рота с БМПТ.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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