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В Британии заявили о неспособности перехватить российскую ракету «Кинжал»

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что Великобритания не способна перехватить российские баллистические ракеты, в том числе у страны нет средств перехвата для ракетного комплекса «Кинжал». Об этом сообщает газета Daily Express.

По его словам, в случае «нанесения удара» подобная нехватка оборонительных вооружений может сделать Соединенное Королевство чрезвычайно уязвимым.

«У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты», — подчеркнул Футтер.

Аналитик Алекс Лорд в беседе с изданием заявил, что российское «супероружие» размещено в пределах потенциального удара по британской территории.

Ранее директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис выразил обеспокоенность возможностями гиперзвукового оружия России. Он отметил, что ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
Проекты
ГЗЛА
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