В США обеспокоились применением российского «Кинжала»

Использование гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции России на Украине может стать сигналом для США. Директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис выразил обеспокоенность возможностями гиперзвукового оружия на страницах National Defense.

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

«На самом деле, множество исследований показали ценность гиперзвуковых технологий для военных в будущих боевых действиях и, что еще хуже, ужасные последствия столкновения с таким вооруженным противником. В случае использования Россией эти предупреждения приобретают еще большую актуальность», — пишет Льюис.

Он предположил, что в США внедрение гиперзвукового оружия задерживают скептики, которые считают, что существующее оружие может эффективно выполнять задачи.

«Хорошей новостью является то, что оборонный бюджет на 2022 год и бюджетные запросы на 2023 год показывают, что лидеры исполнительной власти и Конгресса серьезно относятся к гиперзвуку и выделяют значительные ресурсы», — добавил Льюис.

В апреле министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до ракет «Кинжал».

Ранее в том же месяце в Министерстве обороны России сообщили, что командный пункт группировки украинских войск уничтожили ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».