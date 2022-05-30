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ТАСС

Источник: в ходе военной операции БРК "Бастион" поразил десятки наземных целей ВСУ

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Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Все назначенные цели были поражены с заданной точностью, отметил собеседеник ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) за три месяца военной операции на Украине поразил несколько десятков наземных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Дислоцированный в Крыму БРК "Бастион" ЧФ за три месяца поразил несколько десятков наземных целей ВСУ. Все назначенные цели были поражены с заданной точностью", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что комплекс и ракета "блестяще подтвердили их возможности по поражению наземных целей в ходе военной операции на Украине".

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработан и производится "Бастион", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

БРК "Бастион" со сверхзвуковой крылатой ракетой "Оникс" первоначально задумывался как противокорабельный, но во время военной операции Вооруженных сил РФ в Сирии его начали успешно использовать для поражения наземных радиоконтрастных целей.

По данным открытых источников, дальность поражения БРК "Бастион" составляет около 500 км. Ведутся работы по увеличению дальности полета ракет комплекса.

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