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Lenta.ru

В России назвали цель возможных поставок РСЗО Украине

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RM-70
RM-70.
Источник изображения: http://www.militaryparitet.com/

США могут поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые состоят на вооружении армии Румынии. Системы могут использовать для последнего удара. Возможную цель поставок РСЗО назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru.

«Я думаю, что такого рода поставки будут возможны в том случае, если американцы решат, что такое вооружение принесет определенную пользу в тех планах, которые они строили, когда вооружали Киев. Такого рода планы, наверное, связаны с тем, что сейчас обсуждается возможность какого-то последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев, чтобы как-то показать свою силу против России», — сообщил он.

По словам Леонкова, британская разведка советует Украине нанести удар по херсонской группировке, но для этого необходимо собрать силы и средства.

Леонков предположил, что на территорию Украины могут поставить 19 РСЗО, которые состоят на вооружении румынской армии. Он уточнил, что у Вооруженных сил России есть средства, которые позволят обнаружить и уничтожить установки.

Ранее в публикации «Российской газеты» оценили переданные Украине РСЗО RM-70. В Чехии эти установки сняли с вооружения в 2011 году.

В апреле военный эксперт Андрей Фролов предположил, что у западных предприятий военно-промышленного комплекса нет лишних средств для создания новых производств.

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Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Чехия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
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