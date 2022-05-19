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Чехия передала Украине устаревшие РСЗО

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RM-70
RM-70.
Источник изображения: http://www.militaryparitet.com/

Чехия передала Украине устаревшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70, которые сняли с вооружения. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что украинская сторона получила 20 машин. Чехия сняла с вооружения РСЗО RM-70 в 2011 году.

RM-70 является чехословацкой версией советской РСЗО БМ-21 «Град». Систему построили на шасси грузовика Tatra T813 с колесной формулой 8х8. Автомобиль получил бронированную кабину и артиллерийскую часть БМ-21. Также RM-70 оснащена гидравлическим устройством для механизированного заряжания пусковой установки.

Ранее стало известно, что Украина получила гаубицы M777 без цифровой системы управления огнем.

В марте артиллеристы Балтфлота применили РСЗО «Град» и самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» на учениях.

В феврале на Украине испытали снаряды калибра 122 миллиметра «Тайфун-1» для РСЗО «Град».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Продукция
Гвоздика
Град РСЗО
Компании
M777
Tatra
Проекты
Военные учения
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