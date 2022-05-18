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Российская газета

Чехия сплавила Украине снятые с вооружения старые РСЗО RM-70

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У вооруженных формирований Украины замечены реактивные системы залпового огня RM-70. Всего, по разным данным, ВСУ получили два десятка таких боевых машин.


Интересно, что поставившая эту технику Чехия сняла ее с вооружения одиннадцать лет назад и в настоящее время занимается распродажей в "горячие точки" сохранившихся запасов.

Эти РСЗО впервые были засечены разведчиками НАТО как раз 50 лет назад и первоначально были известны в мире под западным обозначением М1972.

Пусковая установка ничем не отличается от той, что применялась в БМ21 "Град". Это те же сорок направляющих, одинаковые реактивные снаряды, бьющие на 20000 метров.

Главное различие - в шасси: вместо трехосного "Урала -375" конструкторы из Чехословакии во время проводившейся в конце 60-х годов разработки решили применить тяжелый и более дорогой в производстве вездеход Tatra 813 с колесной формулой 8 × 8. Его производство было организовано в 1967 году и продолжалось двадцать лет. Если пусковая установка "Града" весит 13 700 кг, то боевая масса RM-70 достигает 33700 кг.

Особенностью этой "иномарки" является наличие легкобронированной кабины и дополнительного бортового боекомплекта, облегчающего заряжание.

Мощность двигателя - 270 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Расчет - 4 человека.

Как предполагают военные эксперты, у националистов, вероятно, возникнут проблемы с эксплуатацией этого шасси. Его конструкция не знакома экипажам, а запчасти являются дефицитом на Украине.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
Чехия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Tatra
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