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«Роскосмос» займется производством комплектующих ПД-8 и ПД-14

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ПД-14
Авиационный двигатель нового поколения ПД-14.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Роскосмос» займется производством комплектующих для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы берем на себя производство и авиационных двигателей, которые крайне необходимы, скажем, для Superjet-100. Не Sam-46 французский, а ПД-8, мы начинаем создание агрегатов этого двигателя на нашем предприятии "Протон-ПМ". То же самое касается ПД-14, это перспективный двигатель для МС-21», — сказал глава госкорпорации.

В мае «Ростех» сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) завершила стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного, в частности, для импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet 100.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 с двигателем ПД-14 начнется в 2024 году.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОАК
ОДК УК
Протон-ПМ
Роскосмос
Ростех
Персоны
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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