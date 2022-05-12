Войти
Lenta.ru

Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100

247
1
0
ПД-8
ПД-8.
Источник изображения: Виктор Молодцов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) завершила стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного, в частности, для ипортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Ростех».

В ходе тестов были «подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений».

«Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов. Все это входит в комплекс работ по подтверждению характеристик опытной установки требованиям сертификационного базиса двигателя ПД-8», — сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

В марте в Минпромторге пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 и сертифицировать ПД-8 через 12-14 месяцев.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 с двигателем ПД-14 начнется в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76ЛЛ
ПД-14
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
Похожие новости
15.11.2021
Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России
26.07.2021
Генконструктор Иноземцев о двигателе ПД-14, вернувшем Россию в высшую лигу мировой авиации
31.12.2019
Юрий Слюсарь: авария Су-57 сделает его более совершенным
27.08.2019
Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов современной техники
22.04.2016
В ОАК рассказали об испытаниях нового авиадвигателя ПД-14
20.11.2012
Демонтаж авиационной отрасли России может завершиться до 2025 года
1 комментарий
№1
12.05.2022 09:46
Цитата, q
В марте в Минпромторге пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 и сертифицировать ПД-8 через 12-14 месяцев.

Проснулись в Минпромторге, а чем они с 2014-го года занимались?, на что сотни миллиардов тратили под видом импортозамещения?
Нихрена ничего не заместили, своего производства как не было так и нет, 8 лет только закупали  китайский контрофакт вместо запрещённых товаров от европейских и американских производителей.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:55
  • 25693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы