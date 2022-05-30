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Военное обозрение

Джонсон призвал США и союзников «как можно быстрее» решить вопрос с поставками РСЗО Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Появляющиеся периодически в украинской прессе сообщения о применении ВСУ на Донбассе дальнобойных систем залпового огня западного производства являются фейками, призванными вызвать панику среди военнослужащих российской армии. На самом деле Киев не получал РСЗО ни от США, ни от других стран-членов НАТО. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

Отвечая на вопросы журналистов агентства Bloomberg, Джонсон заявил, что Великобритания выступает за поставки РСЗО Украине на фоне наступления российских войск на Донбассе. По его словам, системы залпового огня должны помочь украинской армии "защититься от российской артиллерии". Британский премьер призвал союзников "как можно быстрее" решить вопрос с поставками РСЗО Киеву.

Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении

- добавил он.

Как ранее уже сообщалось, основную роль в поставках оружия на Украину играют США и они же определяют, какое оружие необходимо поставить Киеву. Без разрешения Вашингтона ни одна из стран НАТО не будет поставлять что-либо киевскому режиму, все поставки идут после согласования. Таким образом, мимо США поставки РСЗО пройти не могли, а сами американцы пока в раздумьях, поставлять ли дальнобойные системы Киеву или нет.

Опасения администрации Белого дома вызывает то, что Зеленский и его окружение не контролируют должным образом ни ВСУ, ни тероборону, а те могут использовать американские РСЗО для нанесения ударов по территории России. Тем не менее, как сообщало ранее CNN, Вашингтон планирует включить системы залпового огня в следующий пакет военной помощи для Украины. Так это или не так, узнаем на следующей неделе после принятия окончательного решения Пентагоном.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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