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Starliner вернулся на Землю

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Источник изображения: NASA

Космический корабль Starliner после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Отмечается, что корабль, разработанный американской корпорацией Boeing, успешно совершил второй тестовый беспилотный полет и приземлился в штате Нью-Мексико на полигоне Уайт-Сэндс в 18:49 по времени Восточного побережья США (01:49 по Москве 26 мая). Посадка была осуществлена при помощи трех парашютов. Starliner доставил на Землю порядка 270 кг полезных грузов.

Расстыковка космического корабля и модуля Harmony американского сегмента МКС произошла в 21:36 по московскому времени.

Стыковка Starliner и станции состоялась 21 мая в 03:28 по московскому времени. Из-за проблем со стыковочным механизмом Starliner стыковка произошла на полтора часа позже запланированного времени. Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 01:54 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности на МКС.

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Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
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Boeing
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SpaceX
Проекты
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