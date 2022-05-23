Starliner впервые пристыковался к МКС

Космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает SpaceNews.

Стыковка Starliner с модулем Harmony американского сегмента МКС произошла в субботу, 21 мая, в 03:28 по московскому времени.

Космический корабль доставил на станцию 360 килограммов полезных грузов.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со стыковочным механизмом космического корабля стыковка произошла на 1,5 часа позже запланированного времени.

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 01:54 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. В процессе выхода на околоземную орбиту у космического корабля произошел отказ двух из 12 двигателей управления маневрированием и ориентацией в пространстве, в остальном, по заявлениям американской стороны, пуск прошел штатно.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности на МКС.