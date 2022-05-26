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Российский «Подсолнух-Э» заинтересовал иностранных заказчиков

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Загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э"
Загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э".
Источник изображения: © Фото : ГК РТИ

Разработанная в России загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» заинтересовала иностранных заказчиков. Об этом генеральный директор АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (РТИ) и АО «НПК НИИДАР» Юрий Аношко сообщил в интервью ТАСС.

«Могу сказать, что реальная заинтересованность "Подсолнухом-Э" и "Лагуной-И" есть, сейчас мы ведем активную работу с потенциальными заказчиками», — сказал он.

Аношко подчеркнул, что заключение контракта на подобные станции является длительным процессом. Необходимо согласовать с заказчиками характеристики и расположение станций, а также провести рекогносцировочные работы.

Загоризонтная РЛС поверхностной волны «Подсолнух-Э» предназначена для наблюдения надводной и воздушной обстановки в пределах прямой видимости и за линией горизонта. «Подсолнух-Э» может обнаруживать объекты на дальности до 300 километров, а также сопровождать не менее 100 целей одновременно.

В феврале начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков сообщил, что основу российской системы предупреждения о ракетном нападении составят станции «Воронеж-ДМ».

В августе 2021 года Юрий Аношко сообщил, что российская загоризонтная станция «Контейнер» может обнаруживать малозаметные самолеты.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Воронеж-ДМ
Подсолнух-Э
Компании
НИИДАР
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