Россия применила новейший Су-57 в спецоперации на территории Украины

Скорее всего, это первое полноценное использование принципиально нового истребителя по его прямому назначению.

Россия уже с марта этого года применяет самолеты Су-57 в спецоперации на Украине, сообщил источник ТАСС в отечественном ВПК. Однако тактика их использования остается достаточно специфической. Как отмечает агентство, официального подтверждения этой информации нет.

Конфликт может служить для «обкатки» самолетов, которые начали поступать в ВВС только в 2020 году. Хотя ранее Су-57 ограниченно задействовали в Сирии, самолет тогда официально еще не стоял на вооружении российской армии. Кроме того, в Сирии не было возможности применять его как истребитель, а в боевых действиях на украинской территории такая возможность у российской стороны есть, и ее истребители периодически сбивают самолеты противника.

По словам источника ТАСС, в нынешнем конфликте Су-57 «работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение». Хотя основная часть пусковых установок украинской ПВО уже выведена из строя, сохранившихся вполне достаточно, чтобы использование российской авиации происходило в режимах, нетипичных для ВВС в войнах последних десятилетий.

Ударные самолеты — штурмовики и бомбардировщики — работают там, как правило, с предельно малых высот, что не дает противнику обнаружить их. Истребители, соответственно, держатся на значительных высотах, но в стороне от территории, занятой оппонентом, чтобы не попасть под удар ракет его ПВО.

Несмотря на это, они сохраняют возможность поражать самолеты противника. Дело в том, что дальность ракет «воздух — воздух» у российских истребителей достаточно высока: для ракет Р-37М (Су-57 несет сразу шесть таких) она больше 200 километров. Таким образом, новый самолет способен нести больше ракет такой серьезной дальности, чем любой другой современный истребитель. Р-37М работает по принципу «выстрелил — забыл», то есть после пуска летчик может не следить за ней, а атаковать другую цель. В силу этого набора качеств его вооружения, он может сбивать противника даже если сам остается на значительном удалении от линии фронта.

Су-57 уже много лет проходит интенсивную программу испытательных полетов, однако в условиях наличия в воздухе самолетов противника применяется впервые Источник изображения: Wikimedia Commons

Особенность воздушного конфликта в Украине сейчас заключается в том, что он протекает в режиме, не наблюдавшемся как минимум с войны Судного дня: у обеих сторон есть серьезная ПВО. Даже заметно более слабая противовоздушная оборона Украины все еще имеет установки С-300, «Бук» ранних модификаций и, помимо этого, значительное количество ПЗРК.

В результате, судя по видео от российского Министерства обороны, даже штурмовики (самолеты поля боя) часто поражают цели «загоризонтно», ведя стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами с малых высот, резко задрав нос (с кабрирования). Такая методика снижает вероятность поражения противником, но и заметно понижает кучность авиационных средств поражения. За конфликтом на Украине в связи с этим наблюдают ВВС практически всех стран, пытаясь понять, каким образом можно было бы активно использовать боевые самолеты в условиях хотя бы относительно равноценного противника.

Вероятно, с этим связано и применение Су-57: армия желает получить опыт боевого применения нового истребителя в таких условиях. Отметим, что российские ВВС не раскрывают, какие именно их самолеты сбивают летательные аппараты противника: например, 2 и 6 мая в военном ведомстве сообщали о сбитых самолетах МиГ-29 и Су-27 украинской стороны, но не указывали, кто и как их сбил. Теоретически это может означать и то, что на счету Су-57 уже есть сбитые машины. Более точной информации по этому вопросу в открытом доступе пока нет.

Су-57 способен нести до восьми ракет «воздух — воздух» (из них шесть — большой дальности), 70% его поверхности выполнено из композитных материалов. В сочетании со специфическими формами машины это серьезно снижает общую радиозаметность. В отличие от подавляющего большинства боевых самолетов в мире, он имеет значительную дальность на бесфорсажном сверхзвуковом полете (до 2000 километров даже без дополнительных баков). Двигатели с управляемым вектором тяги делают Су-57 крайне маневренным, хотя пока остается не вполне ясным, насколько это качество может быть востребовано в войне в воздухе в наши дни.