Российские средства ПВО с начала спецоперации на Украине сбили около 90 БЛА "Байрактар"

Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2".

ЦАМТО, 25 мая. Российские средства ПВО с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных БЛА "Байрактар", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Начиная с 24 февраля, средствами ПВО ВС РФ уничтожены около 90 ударных БЛА "Байрактар" турецкого производства. Это не считая беспилотников, уничтоженных в ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "БЛА "Байрактар" являются простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов как "Тор-М2", "Панцирь-С" и "Бук-М3" из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности".

Он отметил, что турецкие беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать только одну цель. Это также резко снижает их живучесть, так как "на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%", – уточнил собеседник агентства.

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на открытые источники, до начала спецоперации Украине было поставлено 50 таких аппаратов (по данным ЦАМТО – 36 ед.). В начале марта украинская сторона сообщала о получении новых партий "Байрактаров".