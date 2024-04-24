Полумиллионные потери Киева и усиление российских ударов. Шойгу выступил в Минобороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции потеряли почти 500 тыс. человек, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Министр пообещал повысить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на украинской территории, скептически отозвался о новом пакете американской помощи Киеву и анонсировал поступление в войска новейших зенитных ракетных систем С-500.

ТАСС собрал основные тезисы Шойгу.

О ходе специальной военной операции

Российские военные в последнее время освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, идет "расширение зоны контроля" в Бердычах и Георгиевке. "Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны".

"Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих".

"Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации".

Об американской помощи Киеву

Вашингтон намерен выделить Киеву почти $61 млрд, чтобы не допустить "краха Вооруженных сил Украины", но "большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов": "Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы".

О российской "оборонке"

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили мощности и значительно повысили боевые возможности армии: "Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции".

Россия продолжит увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники "соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками".

О противовоздушной и противоракетной обороне

Российские военные с начала спецоперации уничтожили свыше 22 тыс. украинских беспилотников, порядка 6 тыс. реактивных снарядов и около 2 тыс. других воздушных целей, в том числе 862 самолета и вертолета и 956 ракет разных типов, включая зенитные.

Значительный вклад в повышение эффективности российской ПВО вносят власти Москвы и Подмосковья, Белгородской и Ленинградской областей, Краснодарского края: "При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск".

Оснащение войск перспективным оружием остается одним из приоритетов Воздушно-космических сил. В 2024 году военные получат первые образцы С-500 в двух вариантах - зенитных ракетных комплексов дальнего действия и систем противоракетной обороны, а также комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2У". Поставки ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в 2024 году нарастят почти вдвое. "На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%".

О Ленинградском и Московском военных округах

Воссозданные военные округа получат в общей сложности порядка 9,4 тыс. единиц вооружения и военной техники, большая часть из них - свыше 7 тыс. - пойдет в Ленинградский округ.

В его составе уже сформирован 44-й армейский корпус. Три мотострелковые бригады будут реорганизованы в дивизии.

О ликвидации последствий паводков

С марта военные участвуют в противопаводковых мероприятиях в Башкирии и Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях, Ульяновской и Челябинской областях. "Продолжается работа по стабилизации паводковой обстановки в Оренбургской, Тюменской областях и ликвидации последствий разлива рек Урал и Ишим".

О НАТО

Вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило напряженность на западном и северо-западном стратегических направлениях, также организация пытается усилить активность в Арктике.

Группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

"Подобные действия западных стран вынуждают нас применять меры адекватного реагирования".