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Военное обозрение

ВМС США: причиной аварии АПЛ Connecticut в Южно-Китайском море стала некомпетентность командиров

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Источник изображения: topwar.ru

2 октября 2021 года атомная ударная подводная лодка военно-морских сил США USS Connecticut класса Seawolf, выполняя задание в водах Южно-Китайского моря, получила повреждения в результате столкновения с неизвестным объектом. Травмы получили 11 членов экипажа подводной лодки. Но силовая ядерная установка субмарины, как утверждается, не пострадала.

Тем не менее, подлодка более не могла выполнять поставленные задачи в течение длительного времени. Что касается членов экипажа, то хотя физически самой тяжелой травмой можно назвать сломанную лопатку у одного из моряков, более трети личного состава после прибытия субмарины на базу на остров Гуам отправились получать психологическую помощь.

Естественно, что ЧП с атомной подводной лодкой взбудоражило не только американскую, но и мировую общественность. ВМС США начали проведение расследования, в результате которого выявилось, что причиной аварии стали проблемы с навигацией, планированием и управлением рисками.

Руководивший расследованием контр-адмирал Кристофер Кавано написал, что посадка на мель на такой скорости и глубине могла привести к более серьезным последствиям, включая гибель людей и потерю подводного корабля. В ноябре 2021 года ВМС США сняли с должностей командира подводной лодки и ряд старших офицеров. Это свидетельствует о том, что причины аварии стоит искать все же в недостаточной внимательности или компетентности экипажа подводной лодки.

Как установило расследование, группа навигационной проверки, в которую входит командир субмарины, не смогла найти и отметить не менее 10 подводных рисков вблизи места посадки на мель. Командир субмарины и старший помощник командира ошибочно решили, что субмарина будет действовать в открытом районе.

Кстати, в результате расследования были выявлены причины и предыдущей аварии на USS Connecticut, которая произошла всего за полгода до ЧП в Южно-Китайском море. Тогда, в апреле 2021 года, субмарина столкнулась с пирсом военно-морской базы в Сан-Диего. Ухудшение стандартов в навигации и планировании также стали причиной и предыдущей аварии. Американскому военно-морскому командованию впору делать серьезные выводы о качестве подготовки личного состава, причем не рядовых моряков, а старших офицеров, занимающих должности командиров, старших помощников командиров и командиров подразделений атомных подводных лодок.

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Китай
США
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Ядерный щит
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