Войти
Lenta.ru

Назван способный сбросить «десять Хиросим» самолет США

237
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II может сбрасывать на цель ядерные бомбы B-61-12. Мощность боеприпаса сравнима с десятью атомными бомбами «Малыш», которые сбросили на Хиросиму в 1945 году. Об этом аналитик Алексей Суконкин сообщил News.ru.

На вооружении Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США находится около 460 истребителей F-35 нескольких модификаций. Самолеты могут нести ядерные заряды мощностью до 200 килотонн. Комментируя расклад сил в случае возможного противостояния США и Китая вокруг Тайваня, Суконкин отметил, что аналогичными возможностями обладает палубный самолет F-18. По его словам, авиация является основной ударной силой Пентагона.

«Самое опасное у США — авиация, они достигли больших успехов в данной сфере, практически все боевые задачи у них выполняют ВВС. В отличие от них, Вооруженные силы (ВС) России перекладывают их на высокоточное ракетное вооружение. Но свою авиацию Пентагон против России полноценно применить не сможет из-за наших систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) (...). Вряд ли США вмешаются в конфликт Пекина и Тайваня. Они и Украине обещали отправить войска, флот, авиацию, но этого не случилось», — сообщил он.

Суконкин подчеркнул, что в возможном конфликте США могут в течение двух-трех недель развернуть авианосные ударные группы в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Ранее аналитики корпорации RAND предположили, что беспилотники могут стать эффективным способом отражения «вторжения» Китая на Тайвань.

В апреле издание Defense News сообщило, что в Китае построили гигантский радар, направленный в сторону Японии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Япония
Продукция
B61 ЯБ
F-18
F-35
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
17.10.2012
Авианосцы нужны уже сегодня
28.01.2011
Дружба как прикрытие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 04:12
  • 2
Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31
  • 25.05 02:59
  • 3
В России появится своя гигафабрика
  • 25.05 02:53
  • 26754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 20:07
  • 3
Индустриальным партнером ОАК в области станкостроения станет холдинг "Механика"
  • 24.05 19:59
  • 8
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 24.05 19:50
  • 39
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 24.05 18:18
  • 4
Украина оттачивает военную мощь России
  • 24.05 17:47
  • 3
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
  • 24.05 17:35
  • 3
Ростех в 1,5 раза увеличит целевой набор в вузы на авиастроительные специальности
  • 24.05 17:03
  • 13
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 24.05 12:06
  • 1
Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль
  • 24.05 06:15
  • 1
"Запустили дурочку": Как медийщики ВСУ пытаются спасти репутацию "Байрактара"
  • 24.05 05:51
  • 12
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 24.05 05:50
  • 59
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 24.05 05:13
  • 2
США передадут Украине 18 гаубиц и три РЛС контрбатарейной борьбы на сумму 100 млн. долларов