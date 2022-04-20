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В США рассказали о наблюдающем за Японией гигантском китайском радаре

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

В китайской провинции Шаньдун построили гигантский радар, направленный в сторону Японии, который позволяет наблюдать за пусками баллистических ракет, рассказывает американское издание Defense News, ссылаясь на спутниковые снимки, полученные в феврале компанией Maxar Technologies.

В публикации отмечается, что радар, являющийся частью китайской системы предупреждения о ракетном нападении, способен отслеживать практически все воздушное пространство над территорией Японии. Издание допускает, что станция может обнаруживать летательные аппараты с эффективной площадью рассеяния 10 квадратных метров на расстоянии 5600 километров.

В феврале газета South China Morning Post сообщила, что система противовоздушной обороны из США, включающая в себя зенитные ракеты и радиолокационную станцию AN/FPS-11, которая расположена на острове Донгъинь, не заметила приблизившийся к Тайваню небольшой китайский гражданский транспортный самолет Y-12.

В августе 2021 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Воздушно-космические силы России получили на опытное дежурство радар метрового диапазона 104Ж6, способный «видеть» стелс-самолеты, в частности американский F-35 Lightning II.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Япония
Продукция
F-35
Тип 001А
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