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В России объяснили использование подводных лодок в ходе спецоперации

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Запуск ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по объектам ВСУ
Запуск ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по объектам ВСУ.
Источник изображения: РИА Новости

Российские военные используют подводные лодки для нанесения ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» объяснил использование подводных лодок в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он отметил, что российские подводные лодки уже применяли для ударов по объектам боевиков на территории Сирии. В составе Черноморского флота числится шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, которые могут провести залп четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью более тысячи километров.

«Очень внушительный удар и им для этого даже далеко от Севастополя отходить не надо. Это будет особенно важно на фоне новостей о предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon берегового базирования», — подчеркнул Болтенков.

Военный эксперт добавил, что подводные лодки могут скрытно подходить к берегам противника и наносить удары с малого расстояния. По его словам, от пуска до попадания по целям на юго-западе Украины проходит несколько минут, поэтому системы противовоздушной обороны не успевают среагировать.

Болтенков отметил, что оперативность позволяет поражать летательные аппараты, которые маневрируют между аэродромами, на земле. Также внезапные удары дают возможность поражать береговые ракетные комплексы.

Ранее стало известно, что подлодку Черноморского флота Б-871 «Алроса» вывели из бухты 13-го Судоремонтного завода после ремонта.

В апреле генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что в России работают над улучшением характеристик ракет «Калибр».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
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