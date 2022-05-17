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Старейшую подлодку Черноморского флота вывели из бухты судоремонтного завода

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Подводная лодка Б-871 "Алроса"
Подводная лодка Б-871 "Алроса" в Севастополе.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /

Дизель-электрическую подводную лодку Б-871 «Алроса», которая является старейшей подводной лодкой Черноморского флота, вывели из бухты 13-го Судоремонтного завода ЧФ после ремонта. Начинаются ходовые испытания субмарины. Об этом ТАСС сообщили на заводе.

«Лодка покинула Килен-бухту, начинаются заводские ходовые испытания», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что испытания подводной лодки будут проводить специалисты завода и экипаж «Алросы». После этого будет подписан акт о завершении ремонта.

Источник ТАСС в силовых структурах Севастополя отметил, что модернизированная «Алроса» стала носителем комплекса «Калибр-ПЛ».

Подводную лодку «Алроса» проекта 877В «Палтус» спустили на воду в 1989 году. Лодка оснащена торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. В 2014 году «Алросу» поставили на ремонт и модернизацию.

Ранее в пресс-службе 13-го Судоремонтного завода сообщили, что специалисты завершают ремонт подводной лодки «Алроса».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России получит три субмарины в 2022 году.

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