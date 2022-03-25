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ВМФ России получит три субмарины в 2022 году

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Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Военно-морской флот (ВМФ) России получит три субмарины в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Глава ОСК сообщил, что до конца года флоту передадут атомную подводную лодку проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» и субмарину «Красноярск» проекта 855М (шифр «Ясень-М»). Также ВМФ России передадут дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Уфа».

В марте в ОСК сообщили, что в 2022 году в России заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада». Корабли заложат на предприятии «Адмиралтейские верфи».

Ранее в том же месяце стало известно, что ОСК передаст подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» в состав ВМФ в декабре.

В январе генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что строительство подводной лодки «Белгород» находится на завершающем этапе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Красноярск АПЛ
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
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