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Названы сроки передачи нового ракетоносца проекта «Борей-А»

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«Генералиссимус Суворов»
«Генералиссимус Суворов».
Источник изображения: ТАСС

Военно-морской флот (ВМФ) России получит новый ракетоносец проекта 955А «Борей-А» до конца 2022 года. Сроки передачи подводной лодки назвали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), передает ТАСС.

«Передача атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года», — сообщили в корпорации.

Строительство подводных лодок по модернизированному проекту 955А началось в 2012 году. В 2020 году в состав флота приняли корабль «Князь Владимир», который стал первой подводной лодкой обновленного проекта.

В марте генеральный директор предприятия «Севмаш» (входит в ОСК) Михаил Будниченко сообщил, что техническое перевооружение завода позволит строить корабли пятого поколения.

Ранее в том же месяце в пресс-службе «Севмаша» сообщили о подготовке двух атомных подводных лодок к испытаниям. С открытием навигации в море выйдут корабли проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А».

В феврале в публикации журнала Popular Mechanics усомнились в возможности российской техники обнаружить американские субмарины.

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США
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Князь Владимир
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ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
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