Названы сроки передачи нового ракетоносца проекта «Борей-А»

Военно-морской флот (ВМФ) России получит новый ракетоносец проекта 955А «Борей-А» до конца 2022 года. Сроки передачи подводной лодки назвали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), передает ТАСС.

«Передача атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года», — сообщили в корпорации.

Строительство подводных лодок по модернизированному проекту 955А началось в 2012 году. В 2020 году в состав флота приняли корабль «Князь Владимир», который стал первой подводной лодкой обновленного проекта.

В марте генеральный директор предприятия «Севмаш» (входит в ОСК) Михаил Будниченко сообщил, что техническое перевооружение завода позволит строить корабли пятого поколения.

Ранее в том же месяце в пресс-службе «Севмаша» сообщили о подготовке двух атомных подводных лодок к испытаниям. С открытием навигации в море выйдут корабли проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А».

В феврале в публикации журнала Popular Mechanics усомнились в возможности российской техники обнаружить американские субмарины.