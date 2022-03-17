На «Севмаше» подготовят к испытаниям два ракетоносца

На «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовят к испытаниям две атомные подводные лодки (АПЛ) четвертого поколения. С открытием навигации корабли проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А» выйдут в море, сообщили в пресс-службе предприятия.

Подводные лодки «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов» в прошлом году завершили в эллинге стапельный период. Церемонию вывода кораблей провели с разницей в несколько месяцев.

Ответственный сдатчик атомного подводного крейсера «Красноярск» Михаил Федяевский отметил, что работы у достроечной набережной выполняют в соответствии с графиком. Сдаточные команды готовят корабли к заводским испытаниям.

В феврале АПЛ проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» прибыла на Северный флот (СФ). На СФ экипаж корабля пройдет курс базовой подготовки.

В январе генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал о строительстве АПЛ специального назначения К-329 «Белгород». По его словам, строительство корабля завершается.

Ранее в том же месяце глава «Севмаша» сообщил, что АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» стала самой малошумной субмариной Военно-морского флота России.